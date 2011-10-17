Заболотненському ВПУ №31 ім. Д.К. Заболотного - 130

18 жовтня Заболотненське вище професійне училище №31 ім. Д.К.Заболотного відзначатиме 130 років. Заклад сільськогосподарського профілю, готує кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за 12 напрямками.

- Оскільки наше училище має давні дружні стосунки із французькими навчальними закладами, на ювілей завітала французька делегація у складі 37 чоловік, - повідомив директор Заболотненського ВПУ Василь Романцов.

За словами керівника закладу, вихованці училища щороку влітку у рамках програми обміну студентами їздять до Франції на стажування. У такий спосіб вони мають можливість не лише вдосконалити знання французької, а й попрацювати у фермерських господарствах і заробити певні кошти.