Заболотненському ВПУ №31 ім. Д.К. Заболотного - 130

10:47, 17 жовтня 2011
Вінниця
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На іменини приїхали французи

18 жовтня Заболотненське вище професійне училище №31 ім. Д.К.Заболотного  відзначатиме 130 років.  Заклад сільськогосподарського профілю, готує кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за 12 напрямками. 
- Оскільки наше училище має давні дружні стосунки із французькими навчальними закладами, на ювілей  завітала французька делегація у складі 37 чоловік, - повідомив директор Заболотненського ВПУ Василь Романцов. 
За словами керівника закладу, вихованці училища щороку влітку у рамках програми обміну студентами їздять до Франції на стажування.  У такий спосіб вони мають можливість не лише вдосконалити знання французької, а й попрацювати у фермерських господарствах і заробити певні кошти.

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