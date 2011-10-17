Театр Садовського став доступнішим

78-ий театральний сезон Вінницького обласного драмтеатру ім. Садовського, який стартував 14 жовтня, стане доступнішим для людей з обмеженими функціональними можливостями. Завдяки реалізації проекту «Театр Садовського доступний для всіх» приміщення закладу повністю адаптоване до потреб цієї категорії людей.

- Це стало можливим завдяки зусиллям благодійного фонду «Подільська громада» за фінансової підтримки Фонду Східна Європа та компанії «Славутич, Carlsberg Group», а також Вінницької міської ради, Вінницької обласної ради та Вінницької обласної державної адміністрації, - повідомила Раїса Панасюк, голова правління Вінницька обласна г.о. молоді з обмеженими фізичними можливостями на візках «Гармонія». – Відтепер, скориставшись пандусом, людина на візку зможе у будь-який час самостійно зайти у театр, а не чекати, поки її занесуть чи винесуть. Адаптований також туалет. Усе - як у цивілізованих країнах. Розроблений і механізм замовлення квитків та транспорту. А взагалі, створення рівних умов для усіх людей має стати нормою українського суспільства.

За словами директора театру Володимира Лозовського, на вистави вінницьких виконавців адміністрація театру на пільговій основі надаватиме 10-15 квитків для людей з інвалідністю.

Активну участь у проекті братиме служба перевезення людей на візках.