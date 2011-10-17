«Нива» не вийшла на гру... через брак фінансування

На матч чемпіонату України з футболу у першій лізі між вінницькою «Нивою» та алчевською «Сталлю», який мав відбутися 16 жовтня, завітали близько півтисячі уболівальників, незважаючи на чутки про можливу відмову від гри з боку господарів. На жаль, побоювання фанів справдились. Гості вийшли на поле, а «Нива» – ні. Причина – брак фінансування та великі борги клубу. «Ниві» була зарахована технічна поразка з рахунком 0:3.

Не виключено, що вінницька команда може навіть знятися з чемпіонату – з фінансових причин. Тренер «Ниви» Олег Федорчук так і не вийшов на імпровізовану прес-конференцію, яка відбулась прямо у коридорі службового приміщення.

– Шкода, що ми перемогли без гри, – сказав головний тренер «Сталі» Анатолій Волобуєв. – Значно краще було б здобути перемогу на полі. Ми з розумінням ставимось до проблем «Ниви», але коментувати їх я не буду.