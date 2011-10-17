«Примарний гонщик» врізався в трамвай
13:09, 17 жовтня 2011Вінниця
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Сьогодні, 17 жовтня, близько 11 години на площі імені Юрія Гагаріна сталася ДТП за участі трамвайного вагону «Міраж» № 315 та автомобіля Рено «Кенгу», - повідомляє сайт Вінницький трамвай.
Водій Рено «Кенгу» не зафіксував машину стояночним тормозом, в результаті чого автомобіль почав вільно рухатись накатом зі схилу і врізався в трамвай, що стояв на зупинці.
На щастя, автівка була порожньою, і в ДТП ніхто з людей не постраждав.
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