Стареньких б’ють і грабують за копійки

В Літинському районі працівники міліції затримали 48 – річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні пограбування літньої жінки, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

В селі Уладівка зловмисник, який вочевидь мріяв повеселитися на вихідні, побив 85 – річну пенсіонерку і силою відібрав у неї 90 гривень, які згодом «спустив» на випивку та добрячу закуску.

Як повідомив перший заступник начальника Літинського райвідділу міліції Олег Головащенко, зловмисника було затримано по «гарячих слідах». Ним виявився раніше неодноразово судимий місцевий житель. Чоловік був засуджений і відбував покарання за крадіжки та розбійний напад.

Наразі за даним фактом проводиться розслідування і передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.