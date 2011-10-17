Представники самоврядування взяли участь у Міжнародному форумі

ХІ міжнародний економічний форум «Економічна інтеграція – національні пріоритети», який проходив у м.Трускавці Львівської області, відвідала делегація з Вінниччини. Як повідомляє прес-служба Вінницької обласнох ради, у головну тему цьогорічного форуму організатори винесли питання транскордонної співпраці. Учасники форуму розглядали його у таких секціях: «Економічна інтеграція: через національні пріоритети до нових можливостей», «Забезпечення економічного зростання. Фінанси, інвестиції, інфраструктура», «Сучасні моделі транскордонної співпраці, стратегічного планування та регіонального розвитку», «Сучасні моделі транскордонної співпраці і регіонального розвитку. Малі міста сьогодні і завтра», «Створення осередків економічної активності задля розвитку місцевого потенціалу», «Розвиток малих міста – локомотив розвитку країни». Участь у форумі брали 600 осіб з 20 країн світу - міжнародні експерти, посли іноземних держав та потенційні інвестори в економіку України.