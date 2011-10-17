Хмільницькій Свято-Покровській церкві – 210 років

Від імені Хмільницької міської ради та її виконавчого комітету православних християн привітав міський голова Василь Грушко, - повідомляє Сектор з питан внутрішної політики Хмільницької міської ради.

З нагоди цього поважного багатоліття у найстаршому за віком міському храмі відбулась урочиста літургія. Аби розділити із настоятелем церкви Володимиром Леванчуком і мирянами радість від цієї ювілейної річниці до святині прибули священнослужителі і прихожани помісних православних храмів.