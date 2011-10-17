«Танцюють всі-4!»: вінничанка – в 20-ці кращих

Вінничанка Лідія Соклакова потрапила до фіналу проету «Танцюють всі-4!», про це стало відомо в ефірі каналу СТБ 14 жовтня під час переможного кастингу в Ялті http://dance.stb.ua/ru/video/2011/10/14/34305/#3661525.

Відтепер Лідія Соклакова танцюватиме в проекті у парі з киянином Іваном Дроздовим у 20-ці кращих та виборюватиме право на отримання найбільшого призу в історії українського проекту - 500 000 гривень, місяць навчання в США у кращих хореографів світу, а також можливість відвідати кращі світові шоу в Лас-Вегасі.

Лідія Соклакова – вихованиця хореографічної школи ансамблю народного танцю «Барвінок», після чого два роки навчалась у педагогічному вузі на психолога, але згодом повернулась у стихію танцю на викладацьку роботу. Зараз Лідія викладає хореографію у власній студії Jazz Modern.

Більш детальну інформацію про учасницю можна отримати на сторінці проекту http://dance.stb.ua/participants/4-season/1309/.