Сімнадцяти діткам-діабетикам покращили життя

За відсутності належної фінансової підтримки з боку держави, проблемою інсулінозалежних вінницьких дітей перейнялися волонтери Благодійного фонду «Від серця до серця».

З початку року учасники акції, - школярі, студенти, медики, громадські організації, - назбирали 530 тисяч гривень і вийшли на перше місце в Україні.

Проте, справа не в першості, а в тому, що сімнадцятеро дітлахів, які хворіють на діабет, здобули можливість жити повноцінним життям, адже потребу їхнього організму в інсуліні відтепер контролюватиме спеціальний пристрій.

Інсулінова помпа – це водночас електронна міні-лабораторія та маніпулятор, який автоматично визначає потребу організму в інсуліні та вприскує його необхідну кількість. Така штучна «міні-підшлункова залоза» наразі коштує від 30 до 40 тис. гривень.

Абсолютна більшість вінницьких батьків самотужки придбати помпу неспроможна. Тут і згодились гроші, зібрані волонтерами. Семеро маленьких вінничан і десять дітей із районів області отримали від Фонду помпи безкоштовно. Батькам залишиться подбати про катетери та резервуари для помп, які їм продадуть за півціни.

Організатори акції відзначили величезну допомогу обласної влади в організації збору коштів. Зокрема, заступниці голови ОДА Любові Спірідонової. Від імені БФ «Відкриті серця» та хворих дітей їй вручили подяку та диплом «Золоте серце України».