У Вінниці стартує акція "Рожева стрічка єднає небайдужих"

- Мета акції - надати достовірну інформацію щодо зменшення ризиків захворювання на рак молочної залози та звернути увагу громади на необхідність спільних зусиль у боротьбі з недугою, - говорить керівник проекту, голова правління Вінницької г.о. «Інформаційно-просвітницький центр «ВІСЬ» Світлана Дубина. - Адже, рак молочної залози - це глобальна проблема, яка стосується як жінок так і чоловіків, незалежно від статків і соціального стану. А той факт, що в Україні кожну годину від цієї хвороби помирає одна жінка, спонукає до дії .

Акцією "Рожева стрічка єднає небайдужих" організатори планують надати достовірну інформацію щодо зменшення ризиків захворювання на рак молочної залози, а також привернути увагу громади на необхідність спільних зусиль у боротьбі з недугою.

За словами Світлани Дубини, у рамках акції відбудеться розповсюдження інформаційних матеріалів, велопробіг «За життя», конкурс малюнка на асфальті «Ми небайдужі» та квест. Здоровий, активний спосіб життя – суттєвий крок до зменшення ризиків онкозахворювань. Відтак організатори акції запрошують усіх бажаючих взяти участь у велопробігу «За життя», який о 13. 00 стартує від «Бригантини». Закінчується маршрут велосипедистів у сквері ім. Козицького. Там пройде конкурс малюнка на асфальті «Ми небайдужі».

Якщо не все одно і вам, прийдіть і зав’яжіть рожеву стрічку турботи й небайдужості.

Організатори акції – МБФ «Український жіночий Фонд», Фонд ім. С. Комен та ГО «Вісь».