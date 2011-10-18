На Вінниччині організують пришкільні городи

Саме таке завдання поставив перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан під час виїзної кущової наради з освітянських питань у м.Тиврові.

Говорячи про проблеми в освіті, перший заступник губернатора підняв не менш важливе питання харчування дітей в освітянських закладах, зокрема наполягаючи на тому, щоб директори шкіл залучали до участі в «харчових» тендерах місцевих фермерів.

- Ми будемо ініціювати створення пришкільних господарських ділянок, - зазначив він. – Також буде діяти заборона на субпродукти у столових дитячих закладів, щоб не було ніяких напівфабрикатів сумнівного виробництва. Тим більше, що на Вінниччині є всі умови для придбання натурального мяса у господарських структурах до заготовельній ціні.

Також Іван Мовчан наголосив на тому, що у разі якщо обласна влада виявить такі порушення, це вважатиметься свідомим злочином проти дітей.