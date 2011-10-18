В «Тімірязєвці» розіграється «Драма великого кохання»

У Вінницькій обласній бібліотеці ім.К.Тімірязєва 20 жовтня, о 14.00 відбудеться презентація книги почесного краєзнавця України, члена Національної спілки краєзнавців України М.Н. Дороша «Ференц Ліст і Кароліна Вітгенштейн: драма великого кохання».

Наш земляк, Микола Дорош у своїй книзі розповідає про гостювання у 1847-1848рр. у маєтку Кароліни Іванівської-Вітгенштейн Ференца Ліста, про долю закоханих, сповнену постійних хвилювань, невизначеності, турбот і відчаю сімейних невдач. Автор пропонує читачеві нові, не знані раніше факти. Для прикладу, М.Дорош дослідив, що великий композитор мав нагоду неодноразово бувати й виступати у с. Курилівці Літинського повіту. Саме тут він познайомився із кузиною Кароліни Діонізією Іванівською-Понятовською. Це була досить відома діячка: історик, публіцист, філантроп, релігієзнавець. Вона була знайома з багатьма польськими письменниками так званої “української школи”, наприклад Стефаном Вітвицьким, Юзефом Залєвським. Останній подарував Деонізії текст своєї пісні “Бажання дівчини”, музику до якої написав Фредерік Шопен. На Поділлі деінде вже виконували її. Зачувши пісню, Ліст у Воронівцях зробив обробку мелодії, вдосконалив її і виконував протягом усього свого життя, пов’язуючи зі світлою пам’яттю Ф. Шопена.

В презентації також візьме участь кандидат історичних наук, доцент ВДПУ ім.М.Коцюбинського Сергій Гальчак. Також звучатимуть музичні твори та поезії у виконанні студентів Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича.