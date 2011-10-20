"Кряж" побудує на Вінниччині один з найбільших у Європі цукрових заводів

Один із найбільших у Вінницькій області виробників сільгосппродукції Компанія "Кряж" провела презентацію проекту будівництва у Шпикові Тульчинського району нового цукрового заводу.

Будівництво підприємства планується завершити у 2015 році. Завод, проектною потужністю переробки 12 тисяч тонн цукрової сировини за добу, стане одним з найбільших виробників цукру у Європі.

У будівництво "Кряж" інвестує понад 350 мільйонів доларів США. Його спроектувала одна з найвідоміших у Європі профільних компаній, - польсько – німецьке підприємство Wiedemann Polska Projekt.

Загалом, передбачається що завод у Шпикові працюватиме у сезоні цукроваріння не менше 100 діб й вироблятиме понад 180 тисяч тонн цукру на рік.

- Цукрова промисловість в Україні й на Вінниччині належить до галузей, що потребують докорінного переоснащення, - вважає голова наглядової ради компанії "Кряж" Наталія Гуменна. - Продуктивність вітчизняних заводів порівняно з продуктивністю аналогічних підприємств інших країн низька. Тож будівництво нового підприємства, оснащеного за останнім словом техніки, здатного конкурувати із найпотужнішими світовими виробниками дозволить вдихнути у вітчизняну цукрову галузь нове життя та відкрити для вінницького цукру двері на європейські, азійські та африканські ринки.

У технологічному циклі виробництва цукру на заводі в Шпикові реалізовуватимуться останні наукові доробки, які дозволять підприємству створити майже безвідходне виробництво, яке на 75% буде забезпечуватися власними енергетичними ресурсами (біогазом) та на 100% - електроенергією, яка вироблятиметься когенераційними установками, встановленими на власній ТЕЦ потужністю 20 мВт.

Розробники проекту кажуть, що цукор, вироблений новим заводом, буде не лише дешевшим на 55-60% від того, що наразі виробляється в Україні, а й за якістю спроможним пройти найсуворіші експертизи для сертифікації й продажу на ринках Єврозони.

Нове підприємство не тільки дасть роботу понад трьомстам новим працівникам, а й дозволить вирішувати у Тульчинському районі екологічні, енергетичні проблеми та забезпечити місцевих сільгоспвиробників гарантованим ринком збуту вирощеного цукрового буряка.

Для співробітників нового заводу буде збудовано житло, розраховане на 200 осіб. Наразі для цього вже підготовлена земельна ділянка площею 4 га неподалік місця, де буде збудовано підприємство.