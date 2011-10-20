Маємо 2 млн. тонн солодких коренів і 3 млн. тонн зерна

Хоча строки і піджимають, на Вінниччині продовжують посів озимих культур. Наразі засіяно 365 тис. га із запланованих 443 тисяч гектарів.

А тим часом тривають «солодкі» та кукурудзяні жнива.

Цукрові буряки зібрали на 70% площ із наявних 52 тис. Накопали вже 2 млн. 30 тис. тонн. Середня врожайність солодких коренів становить390 ц/га.

На 85 % площ зібрано зернові. Кукурудза щодня змінює статистичні дані. За останніми офіційними даними, її зібрали на 121 тис. га, - це 47%. Намолочено 880 тис. тонн кукурудзи. Середня її врожайність - 73 ц/га.

Всього зібраного збіжжя врожаю 2011 року – Вінниччина має 3 млн. 350 тис. тонн.

Працівників агропромислового комплексу Вінницької області з цією подією привітав Міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк.