«Театральна осінь» збере 18 колективів області

22-23 жовтня у смт Іллінці проходитиме обласний фестиваль театральних колективів «Театральна осінь».

Як повідомили в Обласному центрі народної творчості, фестиваль традиційний, проходить раз на три роки. Цьогоріч у фестивалі візьмуть участь 18 театральних колективів з 15 районів області. Серед них драматичні, поетичного слова, лялькові, естрадні, сімейні та театр малих форм.

У рамках фестивалю відбудеться чергова атестація народних (зразкових) аматорських колективів на предмет підтвердження звання, а також святкування 100-річчя Іллінецького народного театру.

Оцінюватимуть майстерність самодіяльних артистів провідні актори та фахівці Вінницького муздрамтеатру ім. М.Садовського.