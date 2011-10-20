«Театральна осінь» збере 18 колективів області
09:14, 20 жовтня 2011Вінниця
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Відзначатимуть 100-річчя народного театру з Іллінців
22-23 жовтня у смт Іллінці проходитиме обласний фестиваль театральних колективів «Театральна осінь».
Як повідомили в Обласному центрі народної творчості, фестиваль традиційний, проходить раз на три роки. Цьогоріч у фестивалі візьмуть участь 18 театральних колективів з 15 районів області. Серед них драматичні, поетичного слова, лялькові, естрадні, сімейні та театр малих форм.
У рамках фестивалю відбудеться чергова атестація народних (зразкових) аматорських колективів на предмет підтвердження звання, а також святкування 100-річчя Іллінецького народного театру.
Оцінюватимуть майстерність самодіяльних артистів провідні актори та фахівці Вінницького муздрамтеатру ім. М.Садовського.
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