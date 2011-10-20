«Театральна осінь» збере 18 колективів області

09:14, 20 жовтня 2011
Вінниця
0 0

Відзначатимуть 100-річчя народного театру з Іллінців

22-23 жовтня у смт Іллінці проходитиме  обласний фестиваль театральних колективів «Театральна осінь». 
Як повідомили в Обласному центрі народної творчості,  фестиваль традиційний, проходить раз на три роки.  Цьогоріч у фестивалі візьмуть участь 18 театральних колективів з 15 районів області. Серед них драматичні, поетичного слова, лялькові, естрадні, сімейні та театр малих форм. 
У рамках фестивалю відбудеться чергова атестація  народних (зразкових) аматорських колективів на предмет підтвердження звання, а також  святкування 100-річчя Іллінецького народного театру.  
Оцінюватимуть майстерність самодіяльних артистів провідні актори та фахівці Вінницького муздрамтеатру ім. М.Садовського.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter