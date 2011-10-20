Вінницьким ОСББ пропонують безкоштовний аудит

В рамках міжнародного проекту «Підтримки та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в місті Вінниці» з 24 жовтня 2011 року по 24 листопада 2011року буде проводитись збір заявок від об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Вінниці (ОСББ) на проведення енергоаудитів.

Енергоаудити будуть проведенні безкоштовно міжнародними експертами зі Швейцарії в період з грудня 2011 року по березень 2012 року.

Аби ваш будинок пройшов енергоаудит, слід звернутись із відповідною заявкою на проведення енергоаудиту до Ресурсного центру підтримки ОСББ м. Вінниці (вул. Першотравнева,78).

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 56-28-64; 59-53-09 або на інтернет-сайті (www.osbb.vinnytsya.info.)