Україна матиме 2.1 млн. тонн цукру

За підсумками цьогорічного сезону цукроваріння Україна матиме близько 2.1- 2.2 млн. тонн цукру.

Про це кореспонденту «УНІАН-Вінниччина» повідомив голова ради Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» Григорій Загородній.

« Ми думаємо, що в цьому році буде вироблено десь більше 2.1 млн. тонн цукру. А внутрішня потреба – 1,9 млн. тонн. Тобто, є можливість поставити на експорт 200 000 тонн цукру, - сказав Г. Загородній. - Це попередні дані: важко дати точний прогноз, бо імпортні сорти насіння, не районовані в наші й місцевості, вплинули на якість буряків.

Ми мало сіємо власних сортів насіння, - 75-80% полів засіяно імпортним насінням. Ці буряки довго не зберігаються. А бурякам на заводах ще місяць-два треба полежати».

На думку Г. Загороднього, наразі основним завданням цукровиків є освоєння зовнішніх ринків збуту. Якщо Росія нашого цукру не хоче, варто освоювати дуже перспективні ринки Близького Сходу, Китаю, країн Африки та Індії. Покупцем українського цукру може виступити й ООН – для продовольчого фонду допомоги населенню, що голодує.

Загалом голова ради «Укрцукру» вважає , що цього року цукру в Україні буде достатньо, не прогнозує він перебоїв із забезпеченням солодкими кристалами та різкого коливання цін на цукор.

- Відпускні ціни на цукор… вони зараз десь в межах 6.5 – 6.7грн/кг. Зараз виробники повинні продати по максимуму , щоб купити газ і все інше. Думаю, що ціни зупиняться десь на рівні 7 гривень за кілограм .

Г. Загородній прогнозує, що низька відпускна ціна цукру на тлі різкого зростання ціни газу не дозволить досягти цукрозаводам рентабельності вищої за 5-10%. Значна кількість виробників вийде «в нулі», а 12-15% підприємств галузі за попереднім прогнозом загрожують збитки.