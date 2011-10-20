Україна матиме 2.1 млн. тонн цукру

11:30, 20 жовтня 2011
Вінниця
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Про це кореспонденту «УНІАН-Вінниччина» повідомив голова ради Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» Григорій Загородній.

За підсумками цьогорічного сезону цукроваріння Україна матиме близько 2.1- 2.2 млн. тонн цукру.
Про це кореспонденту «УНІАН-Вінниччина» повідомив голова ради Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» Григорій Загородній.
« Ми думаємо, що в цьому році буде вироблено десь більше 2.1 млн. тонн цукру. А внутрішня потреба – 1,9 млн. тонн. Тобто,  є можливість поставити на експорт 200 000 тонн  цукру, - сказав Г. Загородній. - Це попередні дані: важко дати точний прогноз, бо імпортні сорти насіння, не районовані в наші й місцевості, вплинули на якість буряків.
Ми мало сіємо власних сортів насіння, - 75-80% полів засіяно імпортним насінням. Ці буряки довго не зберігаються. А бурякам на заводах ще місяць-два треба полежати».
На думку Г. Загороднього, наразі основним завданням цукровиків є освоєння зовнішніх ринків збуту. Якщо Росія нашого цукру не хоче, варто освоювати дуже перспективні ринки Близького Сходу, Китаю, країн Африки та  Індії. Покупцем українського цукру може виступити  й ООН – для продовольчого фонду допомоги населенню, що голодує.
Загалом  голова ради «Укрцукру» вважає , що цього року цукру в Україні буде достатньо, не прогнозує він перебоїв із забезпеченням солодкими кристалами та різкого коливання цін на цукор.
-  Відпускні ціни на цукор…  вони зараз десь в межах 6.5 – 6.7грн/кг.  Зараз виробники повинні продати  по максимуму , щоб купити газ і все інше. Думаю, що ціни зупиняться десь на рівні 7 гривень за кілограм .
Г. Загородній прогнозує, що низька відпускна ціна цукру на тлі різкого зростання ціни газу не дозволить досягти цукрозаводам рентабельності вищої за 5-10%. Значна кількість виробників  вийде «в нулі», а 12-15% підприємств галузі за попереднім прогнозом загрожують збитки.

 

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