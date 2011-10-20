Вінницький самбіст везе додому нагороду з всесвітнього п’єдесталу

У столиці Латвії Ризі завершився чемпіонат світу з боротьби самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат. Всього в Ризі виступили більше 300-т хлопців та дівчат, юніорів та юніорок із 24-х країн світу. В активі збірної України 22 медалі – 3 золоті, 7 срібних і 12 бронзових.

Вінничанин Армен Варданян (юніор у ваговій категорії до 52 кг) отримав почесну бронзову нагороду. З ним працює Заслужений тренер України Юрій Осипян.

Наша команда виступила гідно, і тепер переможці та призери цієї першості, в тому числі й Армен Варданян, представлятимуть Україну на чемпіонаті світу серед дорослих, який відбудеться у Вільнюсі з 10 по 14 листопада.