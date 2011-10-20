У Вінниці третій рік поспіль діє громадське представництво дитячих омбудсменів

У Вінницькій мерії привітали представників Уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів) із початком третьої каденції та заслухали звіт про діяльність їхніх попередників, - повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю

Вінницької міської ради.

За два роки, з 2007 по 2009 рік, для спілкування та обміну інформацією було створено Інтернет-сторінку дитячих омбудсменів (www.dity-ombud.vin.com.ua). Крім того, уповноважені з прав дітей брали участь у міжнародних проектах та проходили навчання в Міжнародній Школі Рівних Можливостей (м. Київ). Також омбудсмени першої каденції брали участь у вирішенні 23 справ, пов'язаних із порушенням прав дітей внаслідок домашнього насильства, недбалого ставлення батьків до виховання дітей та забезпечення потреб дитини.

Третя каденція захисників прав дітей обіцяє багато нових та цікавих ідей. Так, зокрема, учениця ЗОШ №25 Карина Ружицька запропонувала друк флаєрів з усіма необхідними телефонами та контактами, за якими слід звертатися дітям у разі порушення їхніх прав (служба у справах захисту дітей, відділ у справах молоді та туризму, телефон шкільного психолога тощо). А Вероніка Ткачук, учениця ЗОШ №6, запропонувала підвищувати рівень знань дітей про їхні права та обов'язки за допомогою шкільної газети «Ваше право, учень». Крім того, запропонувала проводити різноманітні майстер-класи та мистецькі проекти для дітей з обмеженими фізичними можливостями.

«Дуже важливо дати дітям можливість для самореалізації, і в рамках програми омбудсменів міста створено гарний майданчик для цієї мети, - говорить очільник міста. - Хто сьогодні якнайкраще розуміє ритм життя дитини, ніж сама дитина? Хто сьогодні ще краще розуміє актуальність тих чи інших проблем, ніж вони? На жаль, сьогодні, кажучи «діти» - одразу усі це асоціюють із словом «проблеми». Мені б сьогодні хотілося, аби діти асоціювались із новими проектами, реалізацією тих бажань та мрій, які сьогодні мають наші діти. І наше з вами завдання дати їм такі умови. Перші кроки для цього вже зроблені, і сьогодні цей рух слід підсилювати».