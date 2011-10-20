Вінницька міська рада «найпрозоріша» в Україні

Протягом вересня 2011 року громадська організація «Центр політичних студій та аналітики» проводила по всій Україні другий моніторинг відкритості органів влади

щодо надання публічної інформації на запити громадян.

Даний моніторинг торкався роботи обласних та міст обласного підпорядкування тендерних комітетів управлінь освіти та науки щодо встановлення ціни на продукти харчування для міських рад обласних центрів та головних управлінь статистики відповідей на інформаційні запити, було сформовано рейтинги відкритості регіональних

органів влади, метою яких було лише оцінити, як регіональні органи влади відповідають на запити громадян.

Вінницька міська рада в цих питаннях стала лідером рейтингу, поряд з нею на тому ж щаблі знаходяться Полтавська та Сумська міські ради. А от Вінницька обласна адміністрація посіла «золоту середину», отримавши третє місце з-поміж 7 областей та АР Крим. «Третіми» у рейтингу також стали Харківська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська, Івано-Франківська та Волинська області. А от беззаперечним лідером «тендерної» відкритості стала Тернопільська ОДА.