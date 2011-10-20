Кримінал помолодшав: як не водій 15-річний, так крадії 17-річні

В ніч на 19 жовтня працівники дорожн дорожньо-патрульної служби у Вінниці зупинили автомобіль «ВМW-730», який їхав вночі на великій швидкості. Як зясувалося, 15-річний водій – учень 10 класу – був напідпитку.

За словами «юного аса», автомобіль він придбав через Інтернет. Автомобіль знаходиться на штрафмайданчику. Вже з'ясовано, що він потрапив на територію України з сусідньої держави незаконно, але в базі даних серед викрадених автомобілів він також не значиться.

Батька неповнолітнього горе-водія за передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого спянінння під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Як повідомляє СГЗ УМВС України у Вінницькій області, нещодавно отримали свій вирок ще одні «юні дарування», які скоювали крадіжки з домоволодінь громадян. Двоє 17-річних підлітків та один 19-річний молодик організували стійку групу, що здійснювала крадіжки на території Староміського району м.Вінниця. В ході досудового слідства було встановлено, що протягом 2009 та 2010 року злочинна група здійснила 16 таких крадіжок. Загальні збитки від незаконних дій молодиків склали понад 10 тисяч гривень.

У цьому році відбувся суд над учасниками злочинної групи, і згідно винесеного вироку усіх молодиків було покарано позбавленням волі на різні терміни. Таке рішення суду першої інстанції не сподобалося молодикам і вони вирішили оскаржувати вирок в Апеляційному суді. Апеляційним судом, який нещодавно відбувся, було також визнано скоєння злочинів у складі організованої злочинної групи та засуджено усіх трьох учасників. 20 – річний організатор отримав 8 років позбавлення волі, а його помічники 3 та 2 роки.