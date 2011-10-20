У Вінниці створено центр підліткових клубів «Універ»

Центр підліткових клубів під сучасною назвою «Універ» відкрив свої двері у "серці міста" по вулиці Соборній.

- Час сконцентрувати організацію підліткового дозвілля під егідою міської влади, зробити вільний час молодого вінничанина корисним для нього самого і оточуючих, тож цим і займатиметься центр «Універ», – повідомив міський голова Володимир Гройсман, який привітав очільників клубу з відкриттям.

Відділ сім'ї, молоді і туризму міськради планує серйозно поставитись до підбору кадрів, зокрема керівного складу, адже юнацькому загалу пропонується участь в Український клуб, Англійському клубі, Польському клубі, Школі стюардес-екскурсоводів, Клубі активного відпочинку, Студії журналістики, Дитячому екскурсійному бюро,Танцювальній студії та Футболі. Всі зайняття, які проводять працівники центру, проводяться виключно на безкоштовній основі.

За задумом міської влади, Центр підліткових клубів, який об’єднав діяльність окремих клубів за місцем проживання (приміщення знаходяться в різних куточках міста), має стати спеціальною пілотною площадкою для запуску цікавих проектів для дітей та молоді.

Загалом у молодіжних клубах Вінниці займається близько 500 підлітків.