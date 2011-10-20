На Вінниччині «скаженіють» міста і села

В Управлінні МНС Вінницької області повідомляють, що почастішали випадки сказу в результаті нападу диких тварин на людей.

На карантині протягом 60 діб перебуватиме село Крищенці Тульчинського району, де мешкає жінка, яку вкусив скажений борсук. В цьому ж районі, у селі Кинашів, від скаженого кота постраждали двоє людей.

- За поточний рік у нашому районі було зафіксовано 12 випадків сказу - борсук, 2 коти, собака, 6 лисів і 2 тхори, - пояснив Юрій Любчак, працівник Тульчинського управління ветеринарної медицини. - На сьогоднішній день 4 населенних пункти перебувають на суворому карантині до грудня місяця - це села Крищенці, Кинашів, Клебань, Левківці. Усіх домашніх тварин по району ми намагаємось щеплювати, у селах, де фіксуються випадки захворювання, щеплюємо ще й бродячих тварин. Люди, що отримали подряпини чи укуси від скажених тварин, а таких за останній час зафіксовано шість, проходять вакцинацію.

Фахівці з ветеринарної медицини стверджують, що випадки сказу вже зафіксовані в Гайсині та у селищі Брацлав Вінницького району. Основною причиною такого сплеску вони називають те, що в звязку з відкриттям сезону полювання, мисливці провокують тварин тікати з лісу в села. До того ж, у Вінницькій області поки що не проводять щеплення дикої природи, на відміну від Східних областей України.