Гройсман хоче створити музеї золота і зброї

18:02, 20 жовтня 2011
Вінниця
0 0

Розвиток Вінниці туристичної

Вінницький міськвиконком заслухав, як виконується програма розвитку туризму і Вінниці на 2011-2015 роки. Серед інших розглядалось питання збільшення кількості туристично привабливих об’єктів в обласному центрів.
Міський голова Володимир Гройсман озвучив дві свої ініціативи.
-  У нас є музеї різні. Є вже такі цікаві об’єкти, як фонтан. А також є  ідея створення ще двох музеїв.
Я поговорив з директорами двох підприємств.  Було б добре, щоб у нас в Вінниці на базі заводу «Кристал» був створений музей золота та діамантів. Такі музеї є у світі, вони дуже коштовні.  Зараз опрацьовується цей варіант, і якщо це буде фінансово під силу підприємству, можливо,  буде створений хоча б міні-музей, а надалі можна буде розвивати цей напрям.
І друге питання, яке я теж проговорив з директором заводу «Форт»: створити музей зброї. Я думаю, що це теж може бути цікаво для туристів, - відвідувати такі об’єкти. Над цим питанням також працюємо. Якщо у них вистачить фінансових можливостей, думаю, що можна буде застосувати якийсь із варіантів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter