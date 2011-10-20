Гройсман хоче створити музеї золота і зброї

Вінницький міськвиконком заслухав, як виконується програма розвитку туризму і Вінниці на 2011-2015 роки. Серед інших розглядалось питання збільшення кількості туристично привабливих об’єктів в обласному центрів.

Міський голова Володимир Гройсман озвучив дві свої ініціативи.

- У нас є музеї різні. Є вже такі цікаві об’єкти, як фонтан. А також є ідея створення ще двох музеїв.

Я поговорив з директорами двох підприємств. Було б добре, щоб у нас в Вінниці на базі заводу «Кристал» був створений музей золота та діамантів. Такі музеї є у світі, вони дуже коштовні. Зараз опрацьовується цей варіант, і якщо це буде фінансово під силу підприємству, можливо, буде створений хоча б міні-музей, а надалі можна буде розвивати цей напрям.

І друге питання, яке я теж проговорив з директором заводу «Форт»: створити музей зброї. Я думаю, що це теж може бути цікаво для туристів, - відвідувати такі об’єкти. Над цим питанням також працюємо. Якщо у них вистачить фінансових можливостей, думаю, що можна буде застосувати якийсь із варіантів.