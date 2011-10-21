У Вінницькій області увіковічнили ім’я Йоана Павла ІІ

У селищі Копайгород Барського району Вінницької області в відбулася церемонія освячення і встановлення наріжного каменю в Оазі «Йоана Павла ІІ». Це вже буде другий дім Родини Емаус в Україні.

Історія заснування цього містечка свідчить, що для католицької громади Копайгород є парафіяльним центром. Після поділу Польщі і приєднання до Російської імперії Копайгород належить до Могилівського повіту новоутвореної Подільської губернії. Новими господарями містечка стають поміщики Сулятицькі. Їх коштом на місті старого парафіяльного костелу будується в 1798-му новий кам’яний храм. За радянської влади тут розташовується кінотеатр, але в 1991-му костел повернули громаді.

Літургію провів саме в цьому костелі XVIII століття єпископ Кам'янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський.

Оаза Йоана Павла ІІ прийматиме дітей та молодь, позбавлених сім’ї. Їх духовна мета - формувати молодих хлопців до священства і розвивати широку мережу сімейної духовності.