"Нива" продовжить грати у першій лізі

Минулої неділі вінницький ПФК “Нива” не вийшов на домашню гру з алчевською “Сталлю” і направив листа до Професійної футбольної ліги про зняття зі змагань через брак фінансування. Директор команди Паша Касанов планував наступного сезону заявити “Ниву” (нині вона йде передостанньою у першій лізі) до другої ліги.

Проте керівництво ліги вирішило допомогти флагману вінницького футболу. Для зустрічі з керманичами місцевої влади у місто над Бугом завітав президент ПФЛ Мілетій Бальчос. Як наслідок цих перемовин – "Нива" продовжуватиме брати участь у першій лізі чемпіонаті України з футболу сезону 2011/2012 років!

– Вінницький клуб гарантує проведення останніх п`яти матчів осінньої частини змагань, – повідомило керівництво клубу у листі до Адміністрації ПФЛ.

Найближчий матч “Нива” має провести вже завтра, 22 жовтня – у Донецьку з місцевим “Олімпіком”.