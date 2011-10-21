На Вінниччині краще родить збіжжя і доїться худоба

У січні – вересні 2011р. загальне виробництво продукції сіль¬сь¬ко¬го господарства Вінниччини порівняно з відповідним періодом 2010р. зросло на 14,3%, у т.ч. в аграрних

підприємствах – на 16,9%, господарствах населення – на 12,7%.

За січень – вересень п. р. загальний обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2010р. зріс на 20,6%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 20,3% та господарствах населення – на 20,9%.

У січні – вересні п. р. обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2010р. зріс на 1,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 5,0%, при скороченні у господарствах населення на 0,4%.