На Вінниччині краще родить збіжжя і доїться худоба
10:19, 21 жовтня 2011Вінниця
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В АПК маємо приріст
У січні – вересні 2011р. загальне виробництво продукції сіль¬сь¬ко¬го господарства Вінниччини порівняно з відповідним періодом 2010р. зросло на 14,3%, у т.ч. в аграрних
підприємствах – на 16,9%, господарствах населення – на 12,7%.
За січень – вересень п. р. загальний обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2010р. зріс на 20,6%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – на 20,3% та господарствах населення – на 20,9%.
У січні – вересні п. р. обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2010р. зріс на 1,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – на 5,0%, при скороченні у господарствах населення на 0,4%.
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