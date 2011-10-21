Надиміли – погоріли

Вінницька влада вже давно заборонила на території міста спалювати листя. Проте господарі одного з вінницьких подвір’їв забороною знехтували і «попали» не по дитячому. Дим на обійсті неподалік від центру міста помітили двоє працівників комунального відділу Правобережної адміністрації, які здійснювали черговий рейд.

Артур Колесніченко та Єгор Бодров і гадки не мали, що на них чекає щось незвичайне. На одному з подвір'їв по вул. 40-річчя Пермоги крізь двометровий паркан вони розгледіли дим від вогнища неподалік від теплиці. А в ній – зарості конопель.

Поруч з будинком працював будівельник, який заборонив молодим людям заходити у двір за відсутності господаря. Втім, хлопці не розгубились і викликали дільничного міліціонера, а згодом прибули і працівники спецвідділу по боротьбі із наркотиками. Після отримання дозволу на обшук, правоохоронцями було виявлено понад 70 кущів конопель, а в самому будинку - чотири мішки марихуани минулорічного «врожаю».

Відтак, господарям плантації тепер «світить стаття», а комунальникам – відзнака. Власне, їх уже нагородили. За стараність 20 жовтня міський голова Володимир Гройсман вручив Артуру та Єгору почесні грамоти та премії.