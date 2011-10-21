Вінницькі чиновники вчаться у поляків ефективного муніципального менеджменту

Як повідомили у Департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, чиновники департаментів архітектури, містобудування та кадастру, а також охорони здоров’я упродовж п’яти днів вивчали досвід роботи своїх польських колег. Після того, як відповідно до програми стажування вінничани ознайомляться із роботою муніципалітету м. Кельце, польські чиновники вирушать за досвідом до Вінниці.

Відповідно до угоди про партнерство між Вінницею та Кельце, було розроблено тематику та графік навчання посадовців Вінницької міської ради у період з жовтня 2011 року по лютий 2012-го. Перебування кожної групи слухачів включає в себе стажування в окремих департаментах та підрозділах муніципалітету м. Кельце. Вінницькі чиновники вивчатимуть досвід стосовно принципів стратегії міського розвитку та інвестиційної політики; створення та виконання бюджету міста; проблем управління в галузі охорони здоров’я в межах компетенції міста; проблем і тенденцій урбанізації та політики формування антропогенного середовища; взаємодії влади та засобів масової інформації тощо

Також під час дії програми стажування вінничани ознайомляться із політикою Кельце в галузі культури; перспективами розвитку відпочинку, розваг та позашкільної освіти для дітей та молоді та господарством міста (транспорт, відходи, житлово-комунальне господарство, комунальна інфраструктура, озеленення та благоустрій тощо).

Як повідомила директор департаменту кадрової політики Вінницької міської ради Тетяна Ласкавчук, така програма обміну дозволить вивчати досвід у тих чи інших напрямках роботи та впроваджувати його на рівні міста. «В свою чергу, це дозволить покращити робочі процеси в кожному департаменті, і, як наслідок, роботу муніципалітету загалом, а отже і покращити ту чи іншу сферу життєдіяльності міста» – говорить Тетяна Ласкавчук.