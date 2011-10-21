Вінницький лікар лікував Каддафі

Вінницький лікар Олег Гаврилюк лікував родину Каддафі під час роботи на фриканському континенті. Він знав усіх його родичів і стверджує, що це надзвичайно виховані та освічені люди.

- Якщо смерть Муаммара Каддафі – правда, то для мене особисто це дуже сумна новина. Вітверто кажучи, він вже був однією ногою на тому світі, але мені однаково шкода його, - передають слова Гаврилюка місцеві ЗМІ.

Як відомо, з середини 90-х років Лівія стала популярним місцем проживання українських медпрацівників. Українські лікарі стверджували, що їхали туди з місіями, бо Лівія не має своїх фахівців з медицини високого класу, і тому укладала угоди з українськими лікарями. Середній заробіток на місяць складав біля двох тисяч доларів.

На сайті http://likarizacordonom.wordpress.com рідні та близькі розшукують своїх родичів з Вінниччини, що досі перебувають у Лівії:

Жайворонок Сергій – м.Таварга –Вінниця, Грицаєнко Юрій Михайлович – м. Тобрук - Гайворон, Магдебура Людмила Борисівна – м. Сабрата – Немирів, Мельник–Гриник Наталя з чоловіком - м. Суса - Бар, Стецюк Яків Павлович - м.Мізда – Іллінці, Судець Тетяна Василівна – м.Ель-Бейда – Вінниця, Полторацька Алла Олександрівна – м. Бенджавад – Вінниця, Драгомаз Павлина Василівна – м. Себха – Піщанка.