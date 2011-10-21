Школа-гімназія № 1 отримала лінгафонний клас

Надзвичайно приємний подарунок до 75-річчя Вінницькій школі-гімназії № 1 зробила міська влада, відкривши унікальний лінгафонний клас, аналогів якому є лише кілька в Україні.

В класі є компютерна мережа, фурнітура для прослуховування оригінальної іноземної мови, мультимедійна дошка. Лінгафонний клас – задоволення не з дешевих, загальна вартість його складає 150 тисяч гривень, 120 тисяч виділила міська влада, а решту зібрали зі спонсорських коштів. Батьківська рада школи забезпечила в класі пристойний ремонт.

Діти та викладачі іноземних мов радіють, що в цій спеціалізованій гімназії відтепер можна буде почути «живу» мову, і це надасть можливість дітям відчути себе віртувальними туристами, які не мають бар’єрів у спілкуванні в будь-якій країні світу.