Директор лісгоспу привласнив ліс

Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу за заподіяння майнової шкоди шляхом обману проти директора Державного підприємства «Немирівський райагроліс».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Протягом квітня-липня 2011 року директор ДП «Немирівський райагроліс» реалізував 28 кубічних метрів деревини (технічної сировини дуба та дрова твердого палива) на суму близько 4 тисяч гривень, які й привласнив.

Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 191 КК України (Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою) у сфері охорони лісових ресурсів відносно директора. Санкція даної статті передбачає накладення штрафу від 50 до 100 (від 850 грн. до 1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років.