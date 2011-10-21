Не допустити знищення машинобудівної галузі

Голова облдержадміністрації Микола Джига відвідав Калинівський машинобудівний завод, який виробляє обладнання для цукрової, молочної, хлібопекарської промисловості та елеваторного господарства, - повідомляє сайт Вінницької ОДА.

Керівник області ознайомився з виробничим процесом на підприємстві. За9 місяців цього року, розповів директор ПрАТ «Калинівський машзавод» Анатолій Остапенко, готової продукції вироблено на 60 млн. грн. Обсяги виробництва за цей період перевищили минулорічні на 20%. Проте він нарікає на те, що машинобудівна галузь в Україні є надзвичайно енергозатратною, та ще й існує надзвичайно велика проблема з кадрами.

- Ми беремо зобовязання на себе і надалі забезпечувати роботу цього підприємства, - наголосив губернатор. – Таких унікальних заводів у світі лише два – один в Калинівці, інший – у США.

Основними покупцями заводу є закордонні клієнти з країн СНД, Прибалтики, Туреччини та Польщі.

Керманич області зазначив, що необхідно приділити уваги забезпеченню покупців продукції на внутрішньому ринку та покращити потенціал заводу за рахунок модернізації власного конструкторського бюро.