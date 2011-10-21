Солдат і міліціонер під колесами потяга

Як повідомляє Управління по звязках із громадськістю МВС України, в ніч на 20 жовтня

Трагедія сталася вночі 20 жовтня, коли щойно демобілізований добирався до себе додому в Ковель. Коли потяг №84 «Одеса-Ковель», яким мав відправлятися демобілізований, стояв на платформі, хлопець похитнувся і впав під вагон потяга. Врятувати життя молодій особі намагався дільничний інспектор одного з райвідділків міліції міста Вінниця, який знаходився на платформі. Намагаючись витягнути постраждалого з-під вагону, він сам не втримався і впав під потяг.

- Стояли на пероні, чекали потяга, розмовляли. Раптом Ваня ("дємбель" - авт.) ступив крок назад, перечипився через свою сумку, і вже наступні два кроки він падав, - говорить дільничний інспектор Михайло Довбуш. І падав просто на рейки. А висота платформи там десь півметра. Я побачив потяг, що наближався, метрів за 15 вже був. Кинувся ловити Ваню, але зрозумів, що вже не витягну його. Ми падали разом. Тоді я притягнув його до себе, розвернув по ходу потяга. Ми впали ближче до платформи, але потяг все одно нас зачепив.

Обидва постраждалих отримали тілесні ушкодження і доставлені в лікарню Швидкої допомоги по вул.Київській. Життю постраждалих загрози немає.