Відкрилась експозиція марок давнини

Літинське міське товариство колекціонерів в місцевому краєзнавчому музеї організувало експозицію марок усіх часів від періоду УНР і до наших днів.

Та виставці також представлені українські гроші «різного калібру» і формату.

Президент Вінницького міського клубу краєзнавців Олександр Клочковський, що побував на виставці, повідомив, що ця виставка стає мобільною, і цю колекцію побачать жителі усіх районів Вінниччини, в тому числі, і жителі обласного центру.

Відвідувачі виставки з захопленням розглядали марки з різних колекцій, особливої уваги превернула «модернова» колекція марок з головними уборами та марки періоду УПА.

Разом з тим колекціонери зауважують, що марки – це «примхливий» предмет для колекціонування, адже для їхнього зберігання потрібні відповідні умови – температурний режим, відсутність прямого сонячного світла та мінімальна вологість.