В художньому музеї «Реалістична феєрія»

В обласному художньому музеї відкрито персональну виставку знаного на Вінниччині художника, колекціонера та мецената Володимира Козюка.

На виставці представлено 20 робіт, які обєднані спільною назвою «Реалістична феєрія». Таку назву надихнули на Володимира переважно пейзажні роботи, які показують різні пори року.

Виставка триватиме протягом трьох тижнів. Музей відкрито у будні дні з 9.00 до 17.30.