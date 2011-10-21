Мати зарізала 7-річного сина

20 жовтня у м. Вінниці за місцем проживання було виявлено мертвим 7-річного хлопчика, учня однієї з шкіл обласного центру. Загиблого виявили родичі. Негайно на місце злочину прибула слідчо-оперативна група міліції. Експерти зафіксували на тілі хлопчика декілька ножових поранень.

Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, в результаті проведених першочергових оперативно-розшукових заходів затримано підозрювану у скоєнні злочину – 34-річну матір хлопчика.

З метою встановлення психічного стану жінки вирішується питання про призначення їй психіатричної експертизи. Обставини злочину з’ясовуються.

За фактом навмисного вбивства малолітньої дитини відповідно до ч.2 ст.115 КК України порушено кримінальну справу. Слідчим управлінням УМВС у Вінницькій області проводиться розслідування.