Австрійський органіст дасть у Вінниці єдиний концерт

23 жовтня з єдиним концертом у Вінниці виступить відомий органіст з австрійського містечка Гра́ц, професор Інституту церковної музики і органу Йо́ханн Тру́ммер. Цей виконавець вже знайомий вінницьким меломанам, адже у попередні роки вже був гостем міжнародного фестивалю «Музика в монастирських мурах». Цього року у виконанні гостя з Австрії у вінницькому косте́лі прозвучать твори відомих у музичних колах композиторів Жан Франсуа Данріє́, Олександра Гі́льмана, Баха.