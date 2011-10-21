Кредитні спілки обіцяють 20-24% за депозитами та готові видавати мікрокредити від 50 гривень. Про це повідомили учасники прес-сконференції у Вінницькому прес-клубі 20 жовтня з нагоди Весвітнього дня кредитних спілок.

Правозахисник Михайло Бардин як один з ініціаторів створення кредитної спілки ім. о. І. Кульматицького зазначив, що на Вінниччині такі організації діють понад 16 років і користуються довірою у населення.

Микола Герасимук, представник КС «Партнер», наголосив, що кредитні спілки виплачують 20-24% за депозитними вкладами і дають кредити під 30-32%.

«Ми можемо дозволити собі платити більше за депозитами, бо не утримуємо такої роздутої структури, як банки», – розповіла керівник КС «Разом до успіху» Ірина Рябовол. Вона також наголосила, що кредитні спілки прискіпливо моніторить Держфінпослуг.

Нині в Україні зареєстровано понад 750 кредитних спілок. Менше чверті з них входять до Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС). На кінець 2010 року більше 30 тисяч громадян були вкладниками спілок – членів ВАКС. Загальна сума їх депозитів становила близько 612 мільйонів гривень. Кредитний портфель скаладав майже 820 мільйонів гривень.