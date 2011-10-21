Вінничанам показали модернізований Мі-2

17:50, 21 жовтня 2011
Вінниця
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Потужний, швидкий і відносно дешевий

Сьогодні у Вінниці колективу авіаремонтного заводу, місцевій владі та журналістам продемонстрували модернізований вертоліт Мі-2.
Гвинтокрил значно покращив свої льотні якості за рахунок нових  двигуна, розробленого АТ «Мотор Січ», та редуктора.  Нові агрегати дали можливість збільшити злітну масу та швидкість машини.  Вертоліт розрахований на 8-9 пасажирів.
За словами Голови ради директорів АТ «МОТОР СІЧ» В`ячеслава  Богуслаєва, наразі ринкова вартість закордонних вертольотів такого класу коливається від 4.5 до 5 млн. доларів США. Наші авіабудівники намагатимуться утримати відпускну ціну вертольота в межах 1 млн. доларів США.

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