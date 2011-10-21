Вінничанам показали модернізований Мі-2

Сьогодні у Вінниці колективу авіаремонтного заводу, місцевій владі та журналістам продемонстрували модернізований вертоліт Мі-2.

Гвинтокрил значно покращив свої льотні якості за рахунок нових двигуна, розробленого АТ «Мотор Січ», та редуктора. Нові агрегати дали можливість збільшити злітну масу та швидкість машини. Вертоліт розрахований на 8-9 пасажирів.

За словами Голови ради директорів АТ «МОТОР СІЧ» В`ячеслава Богуслаєва, наразі ринкова вартість закордонних вертольотів такого класу коливається від 4.5 до 5 млн. доларів США. Наші авіабудівники намагатимуться утримати відпускну ціну вертольота в межах 1 млн. доларів США.