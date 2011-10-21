Вінниця стане центром малої авіації

Своє п’ятдесятиріччя ВАТ «ВіАЗ»(авіаремонтний завод), яке з березня ввійшло до складу АТ «Мотор Січ», зустріло з новими перспективами. Після багаторічного простою тут розпочали ремонтувати вертольоти.

Наступним кроком відродження та розвитку підприємства стане авіабудування.

Як сказав Голова ради директорів АТ «МОТОР СІЧ» В’ячеслав Богуслаєв, наступного року на підприємство прийде «новий модернізованй вертоліт, із двигуном, який ми розробили і наступного року модернізуємо». Також з наступного року тут планується розпочати будівництво літаків малої авіації Ан-3.

А за два з половиною роки вінничани виготовлятимуть абсолютно новий український вертоліт, загальною злітною масою 6 тонн, розрахований на 15-16 пасажирів.

Кількість працівників підприємства планується збільшити до 2500. Зарплатню колективу С. Богуслаєв пообіцяв на рівні від 500 до 1000 доларів США.