35-ій – 25

Вінницька загальноосвітня школа № 35 відсвяткувала 25-річний ювілей. На свято до рідних пенатів, де навчався, прийшов і вінницький міський голова Володимир Гройсман. Він висловив подяку кожному члену педагогічного колективу за натхненну працю і сказав, що всі найкращі спогади в його житті повязані зі шкільними роками.

На свято запросили першого директора Бориса Царенка, який схвально поставився до того, що багаторічні традиції школи зберігаються і передаються наступним поколінням.

ЗОСШ № 35 в загальноміському рейтингу тримається в десятці найкращих шкіл міста.

- У нас презентовано музей історії школи, - говорить діючий директор Тетяна Нальотова. – Школу забезпечено новими інформаційними технологіями, ми маємо власну внутрішню інтернет-мережу, і це економить дорогоцінний час в роботі педагогів. До кінця року плануємо забезпечити компютерами усі кафедри.

Діти з радістю святкували перший ювілей своєї рідної школи, гордо називаючи її «перлиною Вишеньки».