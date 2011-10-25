Вінниччина підсолодила життя кожному десятому українцю

На Вінниччині в розпалі сезон цуковаріння. Наразі солодкі корені викопано на площі понад 55 тис. га, що становить 75.2% від посіяного.

Подільські аграрії вже накопали 2159.4 тис. тонн буряків при врожайності 392 ц/га. Зародило цього року краще, - на 59 ц/га більше, аніж торік.

Виробляють цукор з нового врожаю 14 заводів області. Із 1896.7 тис. тонн буряків, які надійшли на заводи, 1611,5 тис. тонн вже переробили.

Цукру область уже виробила більше 220 тис. тонн.

Більшість заводів області працює ритмічно. Тільки на Ободівський та Красносільський цукрозаводи сировина надходить "з коліс".

Ободівчани мають ще одну проблему: заводу не виділили квот для реалізації цукру на внутрішньому ринку. Застуник голови Вінницької ОДА В. Черній сподівається, що цьогоріч, як зазвичай, квоти переглядатимуться і солодкі кристали ободівського походження таки потраплять на столи українців.