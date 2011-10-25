Вінницькі футболістки – треті на домашньому турнірі

Минулими вихідними у Вінниці, на штучному газоні СК “Нива”, пройшов перший Всеукраїнський турнір з жіночому футболу, присвячений 20-річчю футболу незалежної України. У змаганні взяли участь четверта за силою команда вищої ліги національного чемпіонату "Батьківщина" (Костопіль Рівненської області), "Чорноморочка" (Одеса), яка ще в минулому році виступала у вищій лізі, збірна Вінницької області та "Юність" (Черняхівський район Житомирської області).

Незважаючи на прохолодну погоду (+7 градусів), всі матчі пройшли дуже емоційно. У фіналі зійшлись фаворити – "Батьківщина" здолала "Чорноморочку” з рахунком 4:0. У матчі за 3-е місце збірна Вінниччини розтрощила "Юність" – 6:0.

– У складі вінницької команди лідерами були нападник Ірина Кочнєва, яка цього року в складі чернігівської “Легенди” стала чемпіонкою України, півзахисник Ганна Крутініна, що грає за вищоліговий уманський "Іллічівець" та Олена Зорич, яка знаходиться на перегляді в київській команді вищої ліги "АТЕКС". До речі, за збірну Вінниччини зараз виступали й дві футболістки, які вже грають в "АТЕКСі" - Лідія Ошовська і воротар Ольга Мельничук, член збірної України, – сказав організатор турніру, голова комітету жіночого футболу Вінницької обласної федерації футболу Юрій Наровицький.