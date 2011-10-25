Вінниччина засипала засіки з горою

Про це повідомив заступник голови Вінницької облдержадміністрації Василь Черній. На Вінниччині 2011-й рік став надзвичайно вдалим для АПК. За валовим збором збіжжя, а головне, за врожайністю, область має набагато вищі показники, аніж торік. Врожаї найбільші у державі. Наразі область вже зібрала більше 3.5 млн. тонн зернових і має усі перспективи намолотити 4 млн. тонн збіжжя.

Прикметний рік і за врожайністю зернових. Практично по всіх культурах в цілому вона вища на 10ц/га, а по кукурудзі - на 11 і склала 73 ц/га. Мільйон тонн кукурудзи вже намолотили, це при тому, що зібрали качанисту трохи більше, ніж на половині площ.

За словами чиновника, Вінницькі показники врожайності зернових найвищі у державі. За останні 85 років історії Вінниччини - аграрної, три мільйони тонн збіжжя область збирала лише двічі, а впродовж останніх чотирьох років — щороку.