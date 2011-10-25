Тернівська школа відзначила 150-річчя

Жителі села Тернівка Бершадського району відзначили 150–ту річницю заснування місцевої школи. У рамках святкування ювілею відбулися зустрічі випускників різних років, а також фестиваль-огляд «Благословенна будь, земля моїх батьків».

- Для гостей у будинку культури організували виставку місцевих майстрів народної творчості та підготували концерт за участю самодіяльних колективів, - повідомила директор сільського будинку культури Т. Олійник. - У ході концерту ветеранам Великої Вітчизняної війни, старожилам села, багатодітним матерям та людям, які внесли вагомий внесок у розвиток села, в знак пошани вручили запашні короваї.