На субсидії з оплати комуналки претендують 41.4 тис. родин області

У січні – вересні 2011 року за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулося 41,4 тис. сімей області (на 34% більше, ніж за цей же період 2010 року). Питома вага звернень сімей, які проживають у міських поселеннях склала 51,8%.

У вересні 2011 року кількість сімей учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 4,3% від загальної кількості сімей області, що на 1,4 в. п. більше, ніж у вересні 2010 року.

Серед районів найбільша питома вага сімей, які отримували субсидії в загальній кількості отримувачів субсидій, у м. Вінниці, Чернівецькому та Могилів-Подільському районах (31,5 – 6,3%), а найменша – у м. Козятині, Липовецькому та Калинівському районах (0,2 – 0,3%).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у вересні 2011 року збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 39,9% і становив 27,0 грн. Серед районів найбільший розмір спостерігався у м. Жмеринці, м. Вінниці та Піщанському районі (252,0 – 140,0 грн.), найменший – у Літинському, Гайсинському, Барському районах (3,2 – 3,9 грн.).

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи, у вересні 2011 року їх частка склала 82,6% усіх сімей.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні-вересні 2011 року, становила 2646,6 тис. грн., що на 1749,9 тис. грн. більше відповідного показника 2010 року, з неї у міських поселеннях – 2038,5 тис. грн., у сільській місцевості – 608,1 тис. грн.