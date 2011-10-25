Область вже продала 12% зібраного збіжжя

10:48, 25 жовтня 2011
Вінниця
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Надприбутків не спостерігається

Вінницькі аграрії активізували продаж зернових. З початку реалізації з області відвантажено близько 12 % зібраного на даний час збіжжя. Це орієнтовно 400 тис. тонн зерна.
З них 24 тис. тонн зернових продано минулого тижня, яких  16 тис. тонн – за прямими експортними контрактами.
Оптові ціни продажу зернових культур за рахунок великого врожаю суттєво впали. Відтак, надприбутки господарствам не світять. Але й говорити про збитковість передчасно, - вважає заступник голови Вінницької ОДА Василь Черній.
За словами чиновника, минулого року  більше 90% аграрних підприємств області були рентабельними. Цей показник відповідає загальносвітовому рівню рентабельності господарюючих структур аграрного сектору.

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