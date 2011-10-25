Область вже продала 12% зібраного збіжжя

Вінницькі аграрії активізували продаж зернових. З початку реалізації з області відвантажено близько 12 % зібраного на даний час збіжжя. Це орієнтовно 400 тис. тонн зерна.

З них 24 тис. тонн зернових продано минулого тижня, яких 16 тис. тонн – за прямими експортними контрактами.

Оптові ціни продажу зернових культур за рахунок великого врожаю суттєво впали. Відтак, надприбутки господарствам не світять. Але й говорити про збитковість передчасно, - вважає заступник голови Вінницької ОДА Василь Черній.

За словами чиновника, минулого року більше 90% аграрних підприємств області були рентабельними. Цей показник відповідає загальносвітовому рівню рентабельності господарюючих структур аграрного сектору.