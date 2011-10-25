Депутати дадуть грошей своїм газеті й телебаченню
10:51, 25 жовтня 2011Вінниця
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Публічні теми
Депутати Вінницької міської ради у четвер зберуться на сесію. В порядку денному передбачається затвердити програму висвітлення діяльності міськради, а також узгодити, скільки вінничанам коштуватиме утримання комунальних ЗМІ.
Народні обранці також спланують, як надалі використовуватиметься соціальна реклама, аби вона слугувала попередженню негативних явищ у суспільстві.
А ще міськрада спробує домовитись про скориговані дії органів, які розпоряджаються державним майном щодо його безоплатної передачі в комунальну власність вінницької громади.
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