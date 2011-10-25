Депутати з Вінниччини переймали польський досвід

З 16 по 21 жовтня делегація з Вінниччини у складі депутатів обласної ради, міських та районних рад, сільських та селищних голів переймала досвід самоврядування колег з Польщі.

Члени делегації з Вінниччини прийняли участь у науково-практичній конференції Великопольського воєводства.

- У Польщі найефективніша реформа місцевого самоврядування за останні двадцять років, - зазначає голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк. – Ця реформа є беззаперечним зразком, бо вона збалансована і націлена на передачу влади на місця.

Як свідчать представники польської регіональної владної еліти, не все давалося так просто, стикалися з перепонами від чиновників вищої влади, які не бажали ділитися своїми владними повноваженнями з місцевими радами. Проте потужним кроком вперед стало входження Польщі до Євросоюзу, завдяки чому поляки отримали безліч інвестицій. За гроші ЄС в основному було дофінансовано будівництво автошляхів, мостів, шкіл, бібліотек, стадіонів, закладів культури.

За словами Сергія Татусяка, такий обмін досвідом важливий, в першу чергу, щоб українці мали можливість створити високий рівень добробуту в своїй країни, навчаючись на помилках сусідів-поляків, які дуже вболівають за нас і не хотіли б, щоб ми припустилися тих же прорахунків, що й вони на початку власних реформ.